    date_range 28 Jan 2026 10:52 AM IST
    date_range 28 Jan 2026 10:52 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ത​റ​വാ​ട് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഖ​ത്ത​ർ ത​റ​വാ​ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​റ​വാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 2026-28 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​റ​വാ​ട് ഹാ​പ്പി ഹോം, ​ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ, ചൈ​ൽ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ത​റ​വാ​ട് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ഇ​രി​ട്ടി​യി​ലും പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ് ടി.​സി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റം​ഷി​ബി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), നി​ബ്രാ​സ് മാ​ച്ചേ​രി (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി വി.​കെ. നാ​സ​ർ, എ​ൻ.​പി. സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി റ​ഷാ​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി, എ​ൻ.​പി. സ​ജീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ.​കെ. ഷ​ക്കീ​ൽ, സി​നാ​ൻ നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ​മാ​ർ.

    ടി.​സി. റ​യീ​സ്, അ​സീ​സ് ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എ​ട​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​സീ​സ് കെ.​എം., ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, റ​യീ​സ് ടി.​സി., റം​സി എം.​പി., ക​ബീ​ർ കാ​ടാ​ച്ചി​റ, ഷ​ബീ​ർ എ​ൻ.​പി., അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വി.​എം., റി​യാ​സ്, നാ​സിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

