Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    1 Dec 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    1 Dec 2025 9:38 AM IST

    46ാമത് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിയിൽ പെങ്കടുത്ത് ഖത്തർ

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നും ഒ​രു​ക്കി​
    46ാമത് ജി.സി.സി ഉച്ചകോടിയിൽ പെങ്കടുത്ത് ഖത്തർ
    ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (ജി.​സി.​സി) സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സ​അ്ദ് അ​ൽ മു​റൈ​ഖി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി.​സി.​സി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം, അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​നം മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ക​സ​ന, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ജി.​സി.​സി പൊ​തു​വി​പ​ണി, അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, മാ​നു​ഷി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

