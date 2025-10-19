Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:16 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി വീ​ക്; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണവുമായി ഐ.​ബി.​പി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി വീ​ക്; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണവുമായി ഐ.​ബി.​പി.​സി
    cancel

    ദോ​ഹ: എ​ർ​ത്ത്‌​ന സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഖ​ത്ത​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി വീ​ക്-25 (ക്യു.​എ​സ്‌.​ഡ​ബ്ല്യു)​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ത്താം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി വീ​ക് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ർ​ത്ത്‌​ന​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക. പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ൾ, എ​ൻ.​ജി.​ഒ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ​

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ, ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ന​ൽ ഡി​സ്ക​ഷ​ൻ, ഐ.​ബി.​പി.​സി മ​ൺ​ഡേ സ്പെ​ഷ​ൽ ബൈ​റ്റ്സ്, ​ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ട് തൈ ​ന​ടീ​ൽ, ​ഇ​ന്റ​ർ -സ്കൂ​ൾ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, അ​നു​മോ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ സു​സ്ഥി​ര​താ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്, ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​യാ​ണ് ഐ.​ബി.​പി.​സി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 10,000ൽ ​അ​ധി​കം ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​രു​മാ​യും ധ​ന​കാ​ര്യം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഊ​ർ​ജം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 200,000ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൾ ക​രീം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, ഹി​ഷാം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഫോ​റം ലീ​ഡ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ഷി​ദ്, ഐ.​ബി.​പി.​സി ഐ​വ​ൻ ലീ​ഡ് -സ്‌​പാ​ർ​ക് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ് ദി​ൽ​റാ​സ് കു​ന്നു​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ibpcawarenessQatar NewsQatar Sustainability Week
    News Summary - Qatar Sustainability Week; IBPC raises awareness
    Similar News
    Next Story
    X