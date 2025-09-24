Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദു​രി​താ​ശ്വാ​സ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:33 PM IST

    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത ന​ട​ത്തി​യും മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​ക​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ വ​ക്താ​വ് സ്റ്റെ​ഫാ​ൻ ഡു​ജാ​റി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​നു​ഷി​ക -ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, യു.​എ​ന്നു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മ​ൾ​ട്ടി ഇ​യ​ർ സം​വി​ധാ​നം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ​ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ​

    ന​വം​ബ​റി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ലോ​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും യു.​എ​ൻ വ​ക്താ​വ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച സ്റ്റെ​ഫാ​ൻ ഡു​ജാ​റി​ക്, എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​താ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​ക​ര​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsgulf news malayalamUN agencies
    News Summary - Qatar supports UN agencies in relief areas
    Similar News
    Next Story
    X