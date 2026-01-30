Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 30 Jan 2026 2:46 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 2:46 PM IST

    സി​റി​യ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ങ്ങി​യ 34 ട​ൺ സ​ഹാ​യം എ​ട്ട് ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് സി​റി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്
    സി​റി​യ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, അ​വ​ശ്യ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ​സി​റി​യ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി​റി​യ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും സി​റി​യ​ൻ അ​റ​ബ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സി​റി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​റ്റു അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി 34 ട​ൺ സ​ഹാ​യം എ​ട്ട് വ​ലി​യ ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ​ഏ​ക​ദേ​ശം 4.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണി​ത്. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സി​റി​യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദ​മ​സ്ക​സി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സി​റി​യ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ചി​കി​ത്സാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, വേ​ദ​ന​സം​ഹാ​രി​ക​ൾ, മ​റ്റു മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 30,000ത്തി​ല​ധി​കം യൂ​നി​റ്റ് അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ളും മാ​തൃ-​ശി​ശു ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 65,000ത്തി​ല​ധി​കം ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മ​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സി​റി​യ​ൻ അ​റ​ബ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

