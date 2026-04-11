ലബനാന് കൈത്താങ്ങായി ഖത്തർ; 100 ടൺ സഹായസാമഗ്രികൾ കൈമാറി

ലബനാന് കൈത്താങ്ങായി ഖത്തർ; 100 ടൺ സഹായസാമഗ്രികൾ കൈമാറിtext_fields
ദോഹ: ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ലബനാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായവുമായി ഖത്തർ. അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം 100 ടണ്ണിലധികം സഹായസാമഗ്രികളുമായി ഖത്തർ എയർവേസ് വിമാനം ബെയ്റൂത്തിലെത്തി. മരുന്നുകൾ, അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അടിയന്തര പ്രഥമശുശ്രൂഷാ കിറ്റുകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളാണ് എത്തിച്ചത്.
ലബനാനിലെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിനും ഖത്തറിന്റെ അടിയന്തര സഹായം പ്രയോജനപ്പെടും. ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, ഖത്തർ ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തിൽ ലെഖ്വിയയുമായി സഹകരിച്ചാണ് സഹായം എത്തിച്ചത്.
ലബനാനിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ സഹായം ആശ്വാസമാകും. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവർക്കും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നവർക്കും അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും വിവിധ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാനും ഈ സഹായം ഉപകരിക്കും. നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ഖത്തർ എത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
