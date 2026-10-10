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    സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

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    പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖത്തർ
    സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂ​തി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
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    ദോ​ഹ: റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു നേ​രെ ഹൂ​തി വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​വും പ​രി​ക്കു​ക​ളും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യോ​മ​യാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​നും നേ​രെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സൗ​ദിയോ​ട് പൂ​ർ​ണ്ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നും ഖ​ത്ത​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Qatar Slams Houthi Attacks Targeting Saudi Arabia
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