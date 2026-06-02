Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 3:16 PM IST

    അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം: രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ജ​റൂസ​ല​മി​ലെ ഇ​സ് ലാ​മി​ക -ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ദ​വി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്കം’
    അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം: രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്തർ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഇസ്‍ലാം മത ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ജ​റു​സ​ലേ​മി​ലെ അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ർ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ് ലിം ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ധി​നി​വേ​ശ ജ​റു​സ​ലേ​മി​ലെ ഇ​സ് ലാ​മി​ക -ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ​വി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ൽ അ​ഖ്സ പ​ള്ളി മു​സ് ലിം ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​മാ​ണ്.

    ജ​റു​സ​ലേ​മി​ന്റെ​യും അ​വി​ടത്തെ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ദ​വി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടാ​നും സം​ഘ​ർ​ഷം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യി​ക്കൂ. ഇ​ത് സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കും അ​വ​രു​ടെ വി​ശു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:al aqsaqatar​isreal
    News Summary - Qatar strongly condemns Israel's intensified attacks on Al-Aqsa Mosque
    Similar News
    Next Story
    X