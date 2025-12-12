ഖത്തർ-സ്പെയിൻ സുരക്ഷ സഹകരണത്തിന് ധാരണtext_fields
ദോഹ: സുരക്ഷ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഖത്തർ -സ്പെയിൻ ധാരണ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയായ ലഖ്വിയയുടെ കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനിയും സ്പെയിൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ ഫെർണാണ്ടോ ഗ്രാൻഡെ-മാർലാസ്ക ഗോമസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
സുരക്ഷ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി. വിവര കൈമാറ്റം, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജോയന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കൂടാതെ, സുരക്ഷാ സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലഖ്വിയയും സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലും ഒപ്പുവച്ചു.
