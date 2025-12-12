Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    12 Dec 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 2:19 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ-​സ്പെ​യി​ൻ സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്പെ​യി​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ ഗ്രാ​ൻ​ഡെ -മാ​ർ​ലാ​സ്‌​ക ഗോ​മ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ -സ്പെ​യി​ൻ ധാ​ര​ണ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും സ്പെ​യി​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ ഗ്രാ​ൻ​ഡെ-​മാ​ർ​ലാ​സ്‌​ക ഗോ​മ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ജോ​യ​ന്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​നി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ല​ഖ്‌​വി​യ​യും സ്പാ​നി​ഷ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​രു സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലും ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

