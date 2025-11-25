Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 11:15 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം; പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ര​ട് ബ​ജ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2025ലെ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം; പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ര​ട് ബ​ജ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു
    ​ദോ​ഹ: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ റു​വാ​ണ്ട, കോം​ഗോ, സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2025ലെ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ​

    ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലു​ട​നീ​ളം സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​മീ​റി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കോം​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​രും മാ​ർ​ച്ച് 23 മൂ​വ്‌​മെ​ന്റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദോ​ഹ ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് ഫോ​ർ ദി ​പീ​സ് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത കൗ​ൺ​സി​ൽ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ട​തും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും ഡി.​ആ​ർ.​സി സ​ർ​ക്കാ​റും എം 23 ​മൂ​വ്മെ​ന്റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച പി​ന്തു​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ്ര​ശം​സ​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ന​യീ​ഫ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ​തു​ട​ർ​ന്ന്, ​ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ലി ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി​യു​ടെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, 2026ലെ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ര​ട് ബ​ജ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ​യും ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും മ​ന്ത്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ക​സ​ന അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ക​ര​ട് ​ബ​ജ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന്ത്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ​യും ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ബ​ജ​റ്റ് ക​ര​ട് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

