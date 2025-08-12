Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി​റി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    2024 ൽ ​ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണിത്
    സി​റി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​ വസ്തുക്കൾ

    ദോ​ഹ: സി​റി​യ​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​ലെ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​ല​വേ​റി​യ കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി, ഇ​മ്യൂ​ണോ​തെ​റ​പ്പി, ഹോ​ർ​മോ​ൺ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യും മൂ​ലം വ​ട​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വി​ട​വു​ണ്ടെ​ന്നും ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ ചി​കി​ത്സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. അ​ഞ്ച് മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ർ​ബു​ദം ബാ​ധി​ച്ച 112 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ർ​ബു​ദ ചി​കി​ത്സാ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി, ഇ​മ്യൂ​ണോ​തെ​റ​പ്പി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന, ഇ​ദ്‌​ലി​ബ്, അ​ല​പ്പോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സി​റി​യ​യി​ലെ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 400 അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി, ഇ​മ്യൂ​ണോ​തെ​റ​പ്പി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സാ​ദ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 10,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും വേ​ദ​ന​യും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2024 ൽ ​ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 900 ല​ധി​കം അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ​യും ഖ​ത്ത​ർ സി​റി​യ​യ​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ സി​റി​യ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യും ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി 96 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ 12 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സി​റി​യ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ്യ​നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് റൊ​ട്ടി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സി​റി​യ​ൻ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, 800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ സി​റി​യി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക.

