    Posted On
    8 Dec 2025 1:54 PM IST
    8 Dec 2025 1:54 PM IST

    മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ

    മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോഹ ഫോറത്തിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി

    സംസാരിക്കുന്നു

    ​ദോ​ഹ: സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശി​ഥി​ല​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. ​23ാമ​ത് ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ‘സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ലോ​ക​ത്ത് മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ ഘ​ട​ക​മാ​യി കാ​ണു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​നി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ന​യ​ത​ന്ത്രം, നി​ക്ഷേ​പം, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നി​ടാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ത​ർ​ക്ക​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത പ​ല​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യും താ​ലി​ബാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ​ഒ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി നി​ല​നി​ന്ന, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ 2025 ലെ ​സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. എ​ല്ലാ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​രൂ -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    നീ​റു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ച് ദ്വി​ദി​ന ദോ​ഹ ഫോ​റം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഘാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ ഡ്ര​മാ​നി മ​ഹ​മ, സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​റാ, ല​ബ​നീ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വാ​ഫ് സ​ലാം, തു​ർ​ക്കി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​ൻ, വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ ​ബോ​ർ​ഗെ ബ്രെ​ൻ​ഡെ, മു​ൻ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ല​രി ക്ലി​ന്റ​ൺ, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ബി​ൽ ഗേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Qatar seeks mediation to resolve the issue
