    Qatar
    date_range 6 Dec 2025 11:52 AM IST
    date_range 6 Dec 2025 11:52 AM IST

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​രി-​സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ സു​ഊ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ടീം ​അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ സു​ഊ​ദും ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​രി -സൗ​ദി ഏ​കോ​പ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മി​നി​റ്റ്സി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

