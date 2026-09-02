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    ഖ​ത്ത​ർ -സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗം

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    ഖ​ത്ത​ർ -സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗം
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    ദോ​ഹ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ഖ​ത്ത​ർ -സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗം സ​മാ​പി​ച്ചു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് രം​ഗ​ത്ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ൽ ദു​ഹൈ​മി ഖ​ത്ത​റി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ചു. സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഫ​റ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ശ​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Qatar-Saudi Civil Defense Cooperation Committee Meeting
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