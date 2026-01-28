Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:56 AM IST

    ഓ​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങാം... ഇ​നി ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക്

    • ര​​ജി​​സ്​​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ അ​​വ​സാ​​നി​​​ച്ചു
    • കാ​​യി​​ക താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള റേ​​സ്​ കി​​റ്റ് വി​​ത​​ര​​ണം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    ഓ​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങാം... ഇ​നി ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക്
    ദോ​​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​ല​ണ്ട​ർ ഇ​വ​ന്റാ​യി മാ​റി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം സീ​സ​ൺ കു​തി​പ്പി​ന് വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് മാ​ത്രം. ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ ഓ​ട്ട​​ക്കാ​​രു​​ടെ പോ​​രാ​​ട്ട​​മാ​​യ ഗ​​ൾ​​ഫ്​ മാ​​ധ്യ​​മം ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ണ്ണി​​നു​​ള്ള ഒ​​രു​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ര​​ജി​​സ്​​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ അ​​വ​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ച​​തി​​നു പി​​ന്നാ​​ലെ, വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്​​​ച ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ണ്ണി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന കാ​​യി​​ക താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള റേ​​സ്​ കി​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ത​​ര​​ണം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും. ദോ​​ഹ ഗ​​ൾ​​ഫ്​ സി​​നി​​മ സി​​ഗ്ന​​ലി​​ന്​ അ​​രി​​കി​​ലെ ഗ​​ൾ​​ഫ്​ മാ​​ധ്യ​​മം ഓ​​ഫി​​സി​​ൽ ബു​​ധ​​ൻ, വ്യാ​​ഴം ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ്​ ജ​​ഴ്​​​സി, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ബി​​ബ്​ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​യു​ള്ള കി​​റ്റു​​ക​​ൾ വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ക. ബ​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 3.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ​യും റേ​സ് കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കും. നേ​​ര​​ത്തേ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്​​​ത​​വ​​ർ​​ക്ക്​ ഇ ​മെ​​യി​​ൽ അ​​റി​​യി​​പ്പ്​ പ്ര​​കാ​​രം ഓ​​ഫി​​സി​​ലെ​​ത്തി റേ​​സ്​ കി​​റ്റു​​ക​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കാം.

    സ്​​​ത്രീ​​ക​​ളും കു​​ട്ടി​​ക​​ളും മു​​തി​​ർ​​ന്ന​​വ​​രും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​​രാ​​ണ്​ ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ ഏ​ഴാം എ​​ഡി​​ഷ​​നി​​ൽ ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച ആ​​സ്​​​പ​​യ​​ർ പാ​​ർ​​ക്ക് ട്രാ​ക്കി​ലാ​​ണ്​ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 60ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​ടെ വ​മ്പ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 10 കി.​​മീ, അ​​ഞ്ച്​ കി.​​മീ, 2.5 കി.​​മീ, കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള 800 മീ​​റ്റ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ്​ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ വ​രെ ഒ​രേ ട്രാ​ക്കി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റും. കൂ​ടാ​തെ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ, കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാം.

