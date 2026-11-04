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    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി

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    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി
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    ദോ​ഹ: നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ട് റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സ്‌​പെ​ഷ​ൽ മാ​ൻ​പ​വ​ർ സ​പ്ലൈ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, റി​വി​യേ​ര മാ​ൻ​പ​വ​ർ സ​പ്ലൈ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Qatar Revokes Recruitment Licenses
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