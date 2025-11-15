Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightയു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:09 PM IST

    യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    2023 ജൂ​ൺ വ​രെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആ​റ് ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്
    യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി നൂ​ർ അ​ൽ മ​ആ​രി​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. ഗ​സ്സ​യി​ൽ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 80ാമ​ത് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി നൂ​ർ അ​ൽ മ​ആ​രി​ഫി നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ​​മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൗ​ലി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​വും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ പീ​രി​യോ​ഡി​ക് റി​വ്യൂ (യു.​പി.​ആ​ർ) സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് നാ​ലാ​മ​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ​2012 മു​ത​ൽ 2023 ജൂ​ൺ വ​രെ, ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​പ​ര​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​റ് ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineUN forumQatarNewsgulf news malayalam
    News Summary - Qatar reiterates solidarity with Palestine at the UN forum
    Similar News
    Next Story
    X