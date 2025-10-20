Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തറിൽ കായിക മേഖലയിലെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:34 PM IST

    ഖത്തറിൽ കായിക മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് കുറച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തറിൽ കായിക മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് കുറച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: കായിക-യുവജന മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസുകൾക്കുമുള്ള ഫീസ് കുറച്ച് കായിക മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിലെ കായിക മേഖലയിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളെയും കായിക വികസനത്തെയും പിന്തുണക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് പുതിയ തീരുമാനവുമായി കായിക മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയത്.

    മേഖലയിലെ സംരംഭകർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന പുതിയ മന്ത്രിതല തീരുമാനം നമ്പർ 177/ 2025 കായിക യുവജനകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അഹമ്മദ് ആൽഥാനി പുറപ്പെടുവിച്ചു. സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസുകൾക്കുമുള്ള പുതിയ ഫീസ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കായിക -യുവജന മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപകരെയും സംരംഭകരെയും പിന്തുണക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപത്തിന് ആകർഷകമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനും, അതുവഴി ദേശീയ വികസന പ്രക്രിയയിൽ ഇവരുടെ സജീവ പങ്കാളികളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. മാനുഷിക-സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഖത്തർ നാഷനൽ വിഷൻ 2030ന് അനുസൃതമായി, കായിക-യുവജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് അനുകൂലമായ നടപടിയാണിത്.

    ന്യായമായ ഫീസ് ഈടാക്കി ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും അതുവഴി കായിക രംഗത്ത് സുസ്ഥിരതയും മത്സരശേഷിയും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കായിക യുവജനകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അഹമ്മദ് ആൽഥാനി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fees tariffQatar Newssports SectorMinistry of Sports and Youth of Qatar
    News Summary - Qatar reduces fees for sports services
    Similar News
    Next Story
    X