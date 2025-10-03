Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right
    Qatar
    Posted On
    3 Oct 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    3 Oct 2025 11:24 AM IST

    ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ജി.സി.സി ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ പുരസ്കാരം

    ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് ജി.സി.സി ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ പുരസ്കാരം
    ജി.​സി.​സി ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും മാ​നു​ഷി​ക-​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി എ​ൻ.​ജി.​ഒ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​ത് ജി.​സി.​സി ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക്. റീ​ജ​ന​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി മ​നാ​മ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് ജി.​സി.​സി ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ഷിം അ​ൽ സാ​ദ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ-​മു​ല്ല എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ൻ​ജി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ഷിം അ​ൽ സാ​ദ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലും -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രു​ടെ​യും ദു​ർ​ബ​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:GCCred crescent societyQatar NewsHumanitarian Award
    News Summary - Qatar Red Crescent Society wins GCC Humanitarian Award
