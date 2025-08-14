Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:55 AM IST

    യ​മ​നി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 3.7 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി

    11 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ 59 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ചു
    യ​മ​നി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 3.7 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി
    ദോ​ഹ: യ​മ​നി​ലെ 11 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ 59 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 3.7 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി യ​മ​ൻ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ശ​റാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. യ​മ​നി​ലെ അ​ബ് യാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​ദി​യ, ലൗ​ദ​ർ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളും വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 23,200 പേ​ർ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    നാ​ല് കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ, സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​മ്പി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ല് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളെ​യും ടാ​ങ്കു​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 3926 മീ​റ്റ​ർ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​വ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്ക​വേ ലൗ​ദ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ജ​മാ​ൽ അ​ലാ​ല സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ലൗ​ദ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. വേ​ണ്ട​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 10 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യൊ​രു വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മു​ദി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി ഹ​ർ​ബാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.അ​ഞ്ച് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 3000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2020 മു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​ക​സ​ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് യ​മ​ൻ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ശ​റാ​ജി ഒ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 10 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 3.5 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ൽ 352 കി​ണ​റു​ക​ളും 21 കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും, പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് 11 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ 59 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 3,70,581 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ളം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. താ​ഇ​സ്, ദാ​ലെ, അ​ൽ ഹു​ദൈ​ദ, റൈ​മ, സ​അ​ദ, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, അ​ൽ മ​ഹ് വി​ത്, ലാ​ഹി​ജ്, അ​ബ് യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പി​റ​കി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് യ​മ​ൻ. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ദ്ധ​മാ​യ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ജ​ല​പ്ര​തി​സ​ന്ധി ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 35,000 ആ​ളു​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി സോ​ളാ​ർ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ടാ​ങ്കു​ക​ളും പ​മ്പു​ക​ളും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 10 പു​തി​യ കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കും യ​മ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

