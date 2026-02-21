Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 1:58 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 18 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് തുടക്കം
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി വാ​ർ​ഷി​ക റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ‘ന​ല്ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലും മ​റ്റ് 17 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ദാ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ​ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സി​ന്റെ റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ഫ്താ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 18 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ഖ​ത്ത​ർ, ഗ​സ്സ, സു​ഡാ​ൻ, സി​റി​യ, സോ​മാ​ലി​യ, യ​മ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ലെ​ബ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക.

    ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ ദി ​ഗോ റ​മ​ദാ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​താ​റ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റു ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും പ്ര​തി​ദി​നം 350 ഇ​ഫ്താ​ർ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മാ​യും ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ത്വ​ല​ബാ​ത് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ​'ഹീ​റോ മീ​ൽ​സ്' നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം പു​തു​താ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 1,500 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റ​മ​ദാ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ, സ​ക്കാ​ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം, 10,000 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് "ഈ​ദ് സ​ന്തോ​ഷം" സം​രം​ഭം തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ന് ശേ​ഷ​വും തു​ട​രു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, പാ​ർ​പ്പി​ടം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് മാ​നു​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 190ഓ​ളം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം, അ​നാ​ഥ​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക. ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, സൊ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, യ​മ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 6.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, താ​മ​സം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ശു​ദ്ധ​ജ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ത​യു​ടെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ​ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ ഹാ​ഷിം അ​ൽ സാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. ​സ​ക്കാ​തും ദാ​ന​ധ​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:red crescent societyQatar Newsramadan campaigngulf news malayalam
    News Summary - Qatar Red Crescent Society launches Ramadan campaign
    Similar News
    Next Story
    X