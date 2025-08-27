Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Aug 2025 2:31 PM IST
    സി​റി​യ​ൻ അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സി​റി​യ​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ച റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ

    ദോ​ഹ: തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സി​റി​യ​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്നു. സി​റി​യ​യി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യാ​ണ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്ന​ത്.

    സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​ഹാ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 11 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സെ​ന്റ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, പ്ര​ത്യേ​ക പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം, മാ​ന​സി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

