Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 12:37 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ നേ​ത്ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ്

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ നേ​ത്ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ്
    ദോ​ഹ: ​ഗ​സ്സ​യി​ൽ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും നേ​ത്ര സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും നേ​ത്ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്രെ​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ, ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലെ അ​ൽ-​അ​മ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 850 നേ​ത്ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ക. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും.

    യു​ദ്ധ​വും അ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ച​തു​മൂ​ല​വു​മു​ണ്ടാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​നാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ക്രം നാ​സ്സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ നേ​ത്ര രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​നു​ശേ​ഷം 1500ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Qatar Red Crescent provides eye surgery in Gaza
