ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ 12ാം സ്ഥാനം; ലോക ജീവിതനിലവാര സൂചികയിൽ ഖത്തറിന് വൻ മുന്നേറ്റം

ആഗോള റാങ്കിങ്ങിൽ 12ാം സ്ഥാനം; ലോക ജീവിതനിലവാര സൂചികയിൽ ഖത്തറിന് വൻ മുന്നേറ്റംtext_fields
ദോഹ: 2026ലെ അർധവാർഷിക കണക്കനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള ജീവിതനിലവാര സൂചികയിൽ ഖത്തർ ആറു സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറി ആഗോളതലത്തിൽ 12ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നംബിയോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡക്സിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 15 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഖത്തർ ഇടം നേടിയത്. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒമാന് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഖത്തർ.
ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ ആസൂത്രണ കൗൺസിൽ പുറത്തുവിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സ്കോർ 182.7-ൽ നിന്ന് 188.6 ആയി ഉയർന്നു. ദീർഘകാല വികസന പദ്ധതികൾ, ആധുനിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുസേവനങ്ങൾ, ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുരോഗതി, സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും എന്നിവയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി.
2026-ലെ പട്ടികയിൽ നെതർലൻഡ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ലക്സംബർഗ്, ഒമാൻ, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവ തുടർന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ്. സ്വീഡൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, അമേരിക്ക, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഖത്തർ 12ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. യു.കെയും ഫ്രാൻസും ഖത്തറിനേക്കാൾ താഴെയാണ്.
വാങ്ങൽശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും ഖത്തർ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 173.5 എന്ന സ്കോറോടെ ലോകത്തിലെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഖത്തർ മാറി. 179.7 സ്കോർ നേടിയ കുവൈത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഖത്തറിനെ മറികടന്നത്. ഖത്തറിലെ താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിന് കൂടുതൽ വാങ്ങൽശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ഖത്തർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. 84.8 എന്ന സുരക്ഷ സ്കോർ നേടിയ ഖത്തറിനെ 86.3 സ്കോറോടെ യു.എ.ഇ മാത്രമാണ് മറികടന്നത്. വീടുകളുടെ വിലയും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 4.5 മാത്രമായതിനാൽ യൂറോപ്പിലെയും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും പല പ്രധാന നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഖത്തറിൽ വീട് സ്വന്തമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സുരക്ഷ, വാങ്ങൽശേഷി, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ഭവന സൗകര്യം, ജീവിതച്ചെലവ്, യാത്രാസമയം, മലിനീകരണം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നംബിയോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമാൻ 203.9 പോയിന്റുമായി ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനവും മേഖലയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഖത്തറിന് പിന്നിൽ യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഗൾഫിലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മികച്ച 12 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ ജീവിതനിലവാരം ഉയരുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം, കാലാവസ്ഥയും മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചികകളിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആറു സ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറും ഖത്തറിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിതനിലവാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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