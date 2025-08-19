Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങും

    മെ​ട്രോ​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങും
    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യ​തോ​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ഠ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​വേ​സ് (ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ) വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മെ​ട്രോ ഇ​വ​ന്റ്സ്’ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി.

    മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ് ലൈ​നി​ലെ സ്പോ​ർ​ട് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗെ​യി​മി​ങ് സോ​ൺ, പെ​യി​ന്റി​ങ്, ക​ള​റി​ങ്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും. അ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​യേ​റി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ പു​തി​യ 365 ഡേ ​മെ​ട്രോ​പാ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 990 റി​യാ​ൽ വി​ല​യു​ള്ള ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക പാ​സി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ലും ലു​സൈ​ൽ ട്രാം ​ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    TAGS:qatar railback to schoolgulfQatarprogram
    News Summary - Qatar Rail's 'Back to School' program begins today
