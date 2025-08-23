Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 4:04 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 4:04 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​സ് ‘ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ്രോ​ഗ്രാം

    text_fields
    bookmark_border
    മെ​ട്രോ​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ​സ് ‘ബാ​ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ്രോ​ഗ്രാം
    cancel

    ദോ​ഹ: അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മെ​ട്രോ ഇ​വ​ന്റ്സ്’ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ് ലൈ​നി​ലെ സ്പോ​ർ​ട് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗെ​യി​മി​ങ് സോ​ൺ, പെ​യി​ന്റി​ങ്, ക​ള​റി​ങ്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും. അ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​യേ​റി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar railschool openingback to schoolQatar News
    News Summary - Qatar Rails ‘Back to School’ Program
    Similar News
    Next Story
    X