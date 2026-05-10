Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 May 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 12:15 PM IST

    ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ
    cancel

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യും ലു​സൈ​ൽ ട്രാ​മും. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി നി​ത്യ​വും കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു നേ​ട്ടം കൂ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​നു​ണ്ട്., ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും മെ​ട്രോ​യി​ലും ട്രാ​മി​ലും എ​ല്ലാ​മാ​യി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​മാ​ണ് പ​ല​പ​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷെ, ഒ​രു തു​ള്ളി വെ​ള്ളം പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സു​സ്ഥി​ര​വും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ ഉ​പ​ഭോ​ഗം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, മ​ലി​ന​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ക​ഴു​കാ​നാ​യി എ​ടു​ത്ത 22 മെ​ഗാ​ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​ന​രു​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ വ​ഴി ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് മെ​ഗാ​ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ന​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റ് ജ​ല​സേ​ച​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വാ​കു​ന്ന ജ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ർ​ഷം തോ​റും കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2021 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണാം. ‌സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ജ​ല​വി​നി​യോ​ഗം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​പ്ര​ധാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൈ​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മോ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സ​ർ ടാ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്നു. മ​ഴ​വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും അ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ചെ​റി​യ ചോ​ർ​ച്ച​ക​ൾ പോ​ലും ഉ​ട​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ലീ​ക്ക് ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ലം പ​ഴാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​ന്റെ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​രോ തു​ള്ളി വെ​ള്ള​വും സൂ​ക്ഷി​ച്ച്, ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഓ​രോ പൗ​ര​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നും മാ​തൃ​ക​യു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsqatar railwater conservationqatar​
    News Summary - Qatar Rail sets a model for water conservation efforts
    Similar News
    Next Story
    X