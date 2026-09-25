Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി "ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ' മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ' മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ

    പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 15 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ക്വി​സ്, ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യു​ടെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക മി​ക​വി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Qatar Rail organizes "Back to School" competition for children
    Next Story
    X