    date_range 19 Aug 2025 5:03 PM IST
    date_range 19 Aug 2025 5:03 PM IST

    365 ദിവസം കാലാവധിയുള്ള മെട്രോപാസ് പുറത്തിറക്കി ഖത്തർ റെയിൽ

    ദോഹ: 365 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള പുതിയ മെട്രോപാസ് പുറത്തിറക്കി ഖത്തർ റെയിൽ. ​990 ഖത്തർ റിയാൽ വിലയുള്ള ഈ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ദോഹ മെട്രോയിലും ലുസൈൽ ട്രാമിലും 365 ദിവസ കാലയളവിൽ പരിധിയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. ​ഖത്തറിലെ സ്കൂൾ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഖത്തർ റെയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് 'ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ' പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ മെട്രോപാസ് പുറത്തിറക്കിയത്. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടുവരെ ദോഹ ​മെട്രോയുടെ ഗോൾഡ് ലൈനിലെ സ്പോർട് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലാണ് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ പരിപാടി നടക്കുന്നത്.

    ഈ പാസ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 20 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഏർളി ബേർഡ് പ്രമോഷൻ ഓഫറും ലഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഏർളി ബേർഡ് വൗച്ചറുകൾ ലഭിക്കുക. ഈ വൗച്ചറുകൾ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ 30 വരെ ദോഹ മെട്രോ ഗോൾഡ് ക്ലബ് ഓഫിസിലോ ലുസൈൽ ട്രാം ടിക്കറ്റിങ് ഓഫീസിലോ നൽകി പാസ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പാസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വൗച്ചറിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കണം.

    ​മെട്രോയുടെ ഗോൾഡ് ലൈനിലെ സ്പോർട് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂൾ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന കടകളുടെ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നൽകുന്നു.

