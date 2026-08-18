ഖത്തർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പുതിയ ഓൺലൈൻ ലേലം ഈ ആഴ്ച; ആഡംബര വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം

ഖത്തർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പുതിയ ഓൺലൈൻ ലേലം ഈ ആഴ്ച; ആഡംബര വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരംtext_fields
ദോഹ: ആഡംബര വാഹനങ്ങളും വാച്ചുകളും മറ്റ് അപൂർവ ശേഖരങ്ങളും ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം. ഖത്തർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനും സുപ്രീം ജുഡീഷ്യറി കൗൺസിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലേലം ഈ ആഴ്ച നടക്കും. സുപ്രീം ജുഡീഷ്യറി കൗൺസിലിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ 'കോർട്ട് മസാദത്' വഴിയാണ് ലേലം നടക്കുക്കുക. പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകളും കളക്ടബിൾസുകളുടെയും ലേലം ആഗസ്റ്റ് 18 ചൊവ്വാഴ്ച 4 മുതൽ 7 വരെ നടക്കും.
ആഡംബര ബ്രാൻഡുകളുടെ വാഹനങ്ങളും ബൈക്കുകളുടെയും ലേലം ആഗസ്റ്റ് 19 ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 4 മുതൽ 7 വരെ നടക്കും. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമായ കോർട്ട് മസാദത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്പിലൂടെ വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കും.
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