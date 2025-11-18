Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    ചാ​രി​റ്റി ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി 26,000 ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി. ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി 26,000 ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ ചാ​രി​റ്റി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 1.3 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​ൻ. ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, 5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ​ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ‘ല​ബ്ബൈ​ക് ഗ​സ്സ’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം സ്വ​രൂ​പി​ച്ചാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​രോ​ധ​വും യു​ദ്ധ​വും കാ​ര​ണം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്, ഹോം ​ക​ല​ക്ഷ​ൻ സേ​വ​നം വ​ഴി​യോ 44290000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചോ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റ് സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 6.5 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​നാ​കാ​തെ വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

