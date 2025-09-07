Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 4:05 PM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​ഞ്ച് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ബൂ​ളി​ൽ
    അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം

    ദോ​ഹ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ത​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​ഞ്ച് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഫ്ഗാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കാ​ബൂ​ളി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​മ്പ​താ​യി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചി​ത്വ കി​റ്റു​ക​ൾ, ടെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​നെ​യും അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ഗ്രൂ​പ്പും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ഫ്ഗാ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Qatar provides assistance to those suffering in Afghanistan
