Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 11:21 AM IST

    സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബ്ര​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ചാ​രി​റ്റി ബേ​ക്ക​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    സി​റി​യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ല​പ്പോ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ബേ​ക്ക​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്തം കാ​ര​ണം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സി​റി​യ​യി​ലെ ജ​ന​ത​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ദു​ർ​ബ​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബ്ര​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ല​പ്പോ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജി​ൻ​ഡെ​റ​സി​ൽ ചാ​രി​റ്റി ബേ​ക്ക​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2023ലെ ​സി​റി​യ​ൻ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും ത​ക​രു​ക​യും വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ബേ​ക്ക​റി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 4.3 ട​ൺ ധാ​ന്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 7,150 എ​ണ്ണം ബ്ര​ഡ് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​തി​ദി​നം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 4,670 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 23,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ദി​വ​സേ​ന സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ബ്ര​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ​കൂ​ടാ​തെ, അ​ടു​ത്ത ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ബേ​ക്ക​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ധാ​ന്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം, ഇ​ന്ധ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:syrian peopleQatar NewsQatar Red Crescent SocietyAid to Syria
    News Summary - Qatar provides aid to the Syrian people
    Similar News
    Next Story
    X