Madhyamam
    Qatar
    21 Jan 2026 9:10 AM IST
    21 Jan 2026 9:10 AM IST

    ഗസ്സക്ക് സഹായവുമായി ഖത്തർ

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 72,000 പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും
    ഗസ്സക്ക് സഹായവുമായി ഖത്തർ
    ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ബാ​ധി​ത​രും ഉ​പ​രോ​ധം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യ 72,000 പേ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഹാ​ഷി​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​തും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, രോ​ഗി​ക​ൾ (കാ​ൻ​സ​ർ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം, പ്ര​മേ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ), ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, അ​ഗ​തി​ക​ൾ, വി​ധ​വ​ക​ൾ, വ​യോ​ധി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ടു​ക​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ശാ​രീ​രി​ക വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കാ​റ്റ​റി​ങ് ഹ​ബു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം 450-500 ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മി​നെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്, അ​ൽ ശാ​തി ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 24,000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 5,000 ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ധ്യ -ദ​ക്ഷി​ണ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​നു​മാ​യി 5,000 കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 24,000 പേ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തും.

    ​മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സ്, റ​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 24,000 പേ​ർ​ക്കാ​യി 5,000 ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ട്ടി​ണി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    News Summary - Qatar provides aid to Gaza
