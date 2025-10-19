Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    19 Oct 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 2:08 PM IST

    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് 4.8 ബി​ല്യ​ൺ വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യം

    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 64 ശ​ത​മാ​ന​വും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്
    നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് 4.8 ബി​ല്യ​ൺ വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യം
    ദോ​ഹ: നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ചു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം. അ​വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ സിം​ഹ​ഭാ​ഗ​വും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി ദാ​നാ ബി​ൻ​ത് യൂ​നു​സ് ദ​ർ​വി​ഷ് ആ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. 2020 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ 4.8 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ഹാ​യ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ തൊ​ണ്ണൂ​റു ശ​ത​മാ​ന​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 64 ശ​ത​മാ​ന​വും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ, അ​റു​പ​ത് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു കോ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബോ​വ് ആ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ങ്കും നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച യു.​എ​ൻ ആ​ക്സി​ലേ​റ്റ​റ​ർ ലാ​ബ്സ് ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ക രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റെ​ന്നും ദാ​നാ ബി​ൻ​ത് യൂ​നു​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മൂ​ന്നു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ സം​രം​ഭ​ത്തി​നാ​യി രാ​ജ്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മു​ന്നേ​റ്റം, ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ 95 ശ​ത​മാ​ന​വും വേ​ത​ന സ​മ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ 14 യു.​എ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    X