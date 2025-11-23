Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:24 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ യു.​എ​ന്നി​ലെ സ്ഥി​രം മി​ഷ​നി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ യു.​എ​ന്നി​ലെ സ്ഥി​രം മി​ഷ​നി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ വീ​ണ്ടും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം, ഗ​സ്സ എ​ന്നി​വ ഒ​രു അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ -അ​റ​ബ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യോ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​റ​ബ് ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഹ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ത്ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച അ​ൽ അ​ഖ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ഹാ​ജ്ജെ ഹാ​മി​ദ മ​സ്ജി​ദി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യും യു.​എ​സു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    IsraelGulf NewsQatar
    News Summary - Qatar protests against Israeli aggression
