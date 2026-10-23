ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫോൺ സംഭാഷണം

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ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി -യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫോൺ സംഭാഷണംtext_fields
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News Summary - Qatar Prime Minister US Secretary of State phone conversation
ദോഹ: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോയും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിലയിരുത്തി. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ചയായി. സമുദ്ര ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനായുള്ള സമഗ്ര കരാറിലെത്തിച്ചേരുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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