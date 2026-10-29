ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Qatar PM Holds High-Level Talks with King of Jordan in Amman
ദോഹ: ജോർഡാൻ ഭരണാധികാരി അബ്ദുല്ല രണ്ടാമൻ രാജാവ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുമായി അമ്മാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊതുതാൽപര്യമുള്ളവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു.
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