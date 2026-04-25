    Posted On
    date_range 25 April 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 10:52 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ്

    ഇ.​എം.​എ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ്

    അ​വാ​ർ​ഡ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ് അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​ലും മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന​ത്തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ്. സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ബേ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന 2025 ലെ ​ഇ.​എം.​എ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നീ ര​ണ്ട് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ് ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ ഡെ​ലി​വ​റി, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യ്ക്കാ​ണ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. യൂ​ണി​വേ​ഴ്സ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ യൂ​ണി​യ​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഈ ​നേ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ ഹ​സ്സ​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ സ​യീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS: Gulf News, doha, International recognition, qatar
    Similar News
