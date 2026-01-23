Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:28 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പൂ​രം സീ​സ​ൺ -2 ജ​നു​വ​രി 30ന്

    ഖ​ത്ത​ർ പൂ​രം സീ​സ​ൺ -2 ജ​നു​വ​രി 30ന്
    ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ പൂ​രം സീ​സ​ൺ -2 ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പൂ​രം സീ​സ​ൺ -2 ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ബു ഹ​മൂ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, ക​ല, വി​വി​ധ​ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​വു​ന്ന വേ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കു​ള്ള വേ​ദി​യാ​കും ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ര​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം, ബാ​ൻ​ഡ് വാ​ദ്യം, ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന രു​ചി​ക​ളും പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും മൈ​ലാ​ഞ്ചി​യി​ട​ൽ, ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യും കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളും പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ലൊ​രു​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ടി. ബി​ലാ​ൽ, റ​സ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ ക​ണ്ടോ​ത്ത്, നി​ഷാ​ദ്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഇ​ല്യാ​സ്, ടെ​ന്നി സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

