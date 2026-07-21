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    Qatar
    Posted On
    date_range 21 July 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 12:37 PM IST

    ഖത്തർ പി.സി.എഫ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

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    ഖത്തർ പി.സി.എഫ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
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    ദോഹ: അടുത്ത പ്രവർത്തന കാലയളവിലേക്കുള്ള ഖത്തർ പി.സി.എഫ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബിൻ മുഹ്മൂദിലുള്ള റീഗൽ റെസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന നേതൃയോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഐക്യകണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രസിഡന്റായി അണ്ടൂർക്കോണം നൗഷാദിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ആരിഫ് വെളിച്ചിക്കാല, ട്രഷററായി ഫസൽ കാസർകോട് എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. കരീം തിണ്ടലം, ശിഹാബ് പല്ലന (വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), സലാം കുന്നംകുളം, സൈഫു നന്നമ്പ്ര (ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ), ശഫാഅത്ത് വെളിയങ്കോട് (മീഡിയ കൺവീനർ). ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായി മുനീർ അകലാട്, കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ആലുവ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - "Qatar PCF office bearers elected"
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