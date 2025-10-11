Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightധീ​ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:58 AM IST

    ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക്ക് ആ​ദ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ; ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​ക്ക് ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മെ​ഡ​ൽ, ധീ​ര​ത മെ​ഡ​ൽ, മി​ലി​ട്ട​റി ഡ്യൂ​ട്ടി മെ​ഡ​ൽ, ധീ​ര​ത ബാ​ഡ്ജ് എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക്ക് ആ​ദ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ; ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​ക്ക് ആ​ദ​രം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വ്

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​രി​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ സേ​നാം​ഗം ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​ക്ക് ആ​ദ​ര​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ.

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് പ​ദ​വി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നും ത്യാ​ഗ​ത്തി​നും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​ത​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. കൂ​ടാ​തെ, ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മെ​ഡ​ൽ, ധീ​ര​ത മെ​ഡ​ൽ, മി​ലി​ട്ട​റി ഡ്യൂ​ട്ടി മെ​ഡ​ൽ, ധീ​ര​ത ബാ​ഡ്ജ് എ​ന്നി​വ​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ല​ഖ്‌​വി​യ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ർ​ത്ത​വ്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ മി​ക​വി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ല​ഖ്‌​വി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.



    ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ അം​ഗ​മാ​യ വാ​റ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റ​ൽ ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദൊ​സ​രി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തേ, ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യോ​ടു​ള്ള സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ വീ​ടി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള സ്ട്രീ​റ്റ് ന​മ്പ​ർ (90) അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​നാ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു, മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ​കൂ​ടാ​തെ, ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ധീ​ര​ത​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ​മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​നും അ​ന്ത​സ്സി​നു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷാ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tributeQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Qatar pays tribute to brave martyr
    Similar News
    Next Story
    X