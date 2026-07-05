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    Qatar
    Posted On
    date_range 5 July 2026 3:16 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 3:16 PM IST

    ഇ​റാ​ൻ മു​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ല്ല ആ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ

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    ഇ​റാ​ൻ മു​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ല്ല ആ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ
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    ആ​യ​ത്തു​ല്ല ആ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം

    ദോ​ഹ: തെ​ഹ്‌​റാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​റാ​ൻ മു​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ല്ല ആ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം. ഖ​ത്ത​ർ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നി​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ, ഖ​ത്ത​ർ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ശോ​ച​നം ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മ​സൂ​ദ് പെ​സെ​ഷ്കി​യാ​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, അ​ന്ത​രി​ച്ച നേ​താ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ അ​ൽ ഗാ​നിം നേ​രി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ ഇ​റാ​നോ​ടും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഖ​ത്ത​ർ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൾ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ മ​ന, നാ​സ​ർ ബി​ൻ സ​ൽ​മി​ൻ അ​ൽ സു​വൈ​ദി, യൂ​സ​ഫ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഖാ​ത​ർ, ഇ​റാ​നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല സാ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ ഷെ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Ayatollah Ali KhameneiqattarIran's supreme leader
    News Summary - Qatar participates in the funeral ceremony of former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
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