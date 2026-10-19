Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    റമദാൻ അവസരമാണ്...; ഖത്തർ ദേശീയ കായിക ദിനം 2027 ഫെബ്രുവരി 9ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ആഘോഷം റമദാൻ മാസത്തിൽ; പരിപാടികൾ രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി
    റമദാൻ അവസരമാണ്...; ഖത്തർ ദേശീയ കായിക ദിനം 2027 ഫെബ്രുവരി 9ന്
    cancel

    ദോഹ: 'റമദാൻ അവസരമാണ്...' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ദേശീയ കായിക ദിനം 2027 ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് നടക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ഡേ കമ്മറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കായിക ദിനം സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അടുത്ത വർഷം റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ദേശീയ കായിക ദിനം വരുന്നത്.

    റമദാൻ മാസത്തിലും കായിക വിനോദങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കാനും സുസ്ഥിര ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'റമദാൻ... ഒരു അവസരം' എന്ന സന്ദേശവുമായി എത്തുന്ന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക.

    കായിക വിനോദ പരിപാടികൾ രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി നടക്കും. വൈകീട്ട് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ നടത്തം, ജോഗിങ്, സൈക്ലിങ് തുടങ്ങിയ ചെറിയ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ നടക്കും. തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം രാത്രി ഒമ്പതു മുതൽ 11.30 വരെ നീന്തൽ, ഫുട്ബാൾ, വോളിബാൾ, പരമ്പരാഗത കായിക വിനോദങ്ങൾ, ഊർജ്ജസ്വലമായ മറ്റ് വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ നടക്കും.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Ramadan Sports Day in Doha
    Next Story
    X