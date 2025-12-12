Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:52 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ദേ​ശോ​ത്സ​വം 2025’ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​ൽ​വാ റോ​ഡി​ലെ അ​ത്‌​ല​ൻ ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക​ലാ​മേ​ള അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ ടി.​കെ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടോ​പ് സിം​ഗ​ർ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ലെ ഗാ​യി​ക ഗൗ​ത​മി പ്ര​ശാ​ന്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ഷ​റ​ഫ് എ​യ്റോ​വേ​ൾ​ഡ്, എ.​വി. ജ​ലീ​ൽ, പി.​എ. നാ​സ​ർ, ഷ​ഹ​നാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടോ​പ് സിം​ഗ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഗൗ​ത​മി, ശ്രി​യ, മെ​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​ന​ൽ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് സം​ഘം ഒ​രു​ക്കി​യ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് മേ​ള​യും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    റി​ഥ​മി​ക് മൂ​വ്‌​സ്, ബീ​റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബാ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഡാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളും, ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ ഒ​പ്പ​ന, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റു നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. വി.​പി. സ​ക്കീ​ർ, മു​നീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, ബു​ക്കാ​ർ, സു​ധാ​ക​ര​ൻ, എ.​വി. ഷാ​ജി, കെ.​വി. സ​ലീം, ഫൈ​സ​ൽ, പ്ര​ഗി​ൻ, ക​ബീ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, അ​ഫ്സ​ൽ ക​രീം, അ​ന​സ്, അ​ൻ​സാ​ർ, ഷി​ഹാ​ബ്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സ്മി​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 'കി​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ലേ​ഡീ​സ് ഫെ​സ്റ്റ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ഫ​ൺ ഗെ​യി​മു​ക​ളും കാ​രം​സ്, ചെ​സ്, മൈ​ലാ​ഞ്ചി​യി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. ഷ​ഹ​നാ​സ് ഷാ​ജി, ഫ​ത​ഹി​യ്യ, ഹ​ഫ്സ, ഷി​ന്റു പ്ര​ഗി​ൻ, അ​ഷി​ത ജ​ലീ​ൽ, ഗ്രീ​ഷ്മ, നി​ദ, റ​സി​യ കാ​ദ​ർ, ര​ഹ​ന ജ​ലീ​ൽ, ന​ജ്മ അ​ഷ്റ​ഫ്, സു​ഹ​റ ബ​ഷീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

