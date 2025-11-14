Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 3:12 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:12 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം 50ാം വാ​ർ​ഷി​കം; പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം 50ാം വാ​ർ​ഷി​കം; പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ

    ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സും ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​വും പൈ​തൃ​ക​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ദ​ര​മാ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​രം, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ ഭാ​വി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​യി അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മ്യൂ​സി​യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സി​ന്റെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​പ്ര​ശ​സ്ത ഫ്ര​ഞ്ച് പ്രി​ന്റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഡെ​ക്ലി​ക് പ്രി​ന്റി​ങ് സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റി​ക് പോ​സ്റ്റേ​ജ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ, അ​നു​സ്മ​ര​ണ കാ​ർ​ഡ്, നാ​ല് പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ​

    നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ 50 ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​മ്പ് ശേ​ഖ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സും ഖ​ത്ത​ർ പോ​സ്റ്റും അ​റി​യി​ച്ചു. ​ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സി​ന്റെ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം കൂ​ടി​യാ​ണ്. നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 50 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ 18 മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘എ​വ​ല്യൂ​ഷ​ൻ നേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

