ഖത്തർ നാഷനൽ ലൈബ്രറി ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ നാഷനൽ ലൈബ്രറിയുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ഉത്തരവിറക്കി. ശൈഖ ഹിന്ദ് ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനിയാണ് ചെയർപേഴ്സൺ.
ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും: ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി (വൈസ് ചെയർമാൻ), ഡോ. ശൈഖ ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ മിസ്നദ് (ഖത്തർ നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ഡോ. ഹസ്സൻ റാഷിദ് അൽ ദർഹം (ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ), വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി (ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണുമായി ആലോചിച്ച് വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രി തീരുമാനിക്കും).
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