    Qatar
    26 Nov 2025 7:14 AM IST
    26 Nov 2025 7:14 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കോ​ർ​ണ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ർ​ണ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​റി​വും ആ​ദ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മോ​ർ​ണി​ങ്, ഈ​വ​നി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​കം, സം​സ്കാ​രം, ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൗ​ട്ട്‌​സ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​സ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് ഖ​മീ​സ് ബി. ​അ​ൽ യൂ​സു​ഫ്, മു​നാ ജു​മാ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ന​സീ​മ ബി. ​ശൈ​ഖ്, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ഖ​ദീ​ജ ടി.​സി. എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ ഫാ​മി​ലി അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ ആ​യേ​ഷ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ഷ​മീം സാ​ഹി​ബ്, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​അ്സം ഖാ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ലി​പ്സി സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​ഘാ​ട​ക​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ഷ​മീം സാ​ഹി​ബ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, പൈ​തൃ​കം, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യോ​ട് ആ​ദ​ര​വ് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

