    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണം; ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണം; ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യൊ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ


    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ചു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ആ​ദ​ര​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​വും ആ​ദ​ര​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ൾ വെ​ള്ള​യും മെ​റൂ​ണും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ചാ​ണ് 1925 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പ​താ​ക​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 7,700 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും 140 വ​രി​ക​ളി​ലും 55 നി​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി വെ​ള്ള​യും മെ​റൂ​ണും നി​റ​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി, ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സൈ​ബു ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സ്വ​ത്വ​ത്തി​നു​മു​ള്ള എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ​ര​വാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റി.

    ഖ​ത്ത​ർ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക -അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ലിം ജെ. ​നാ​ട​ഫ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി ച​ട​ങ്ങ് മാ​റി.

