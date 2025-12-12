Begin typing your search above and press return to search.
    Gulfchevron_rightQatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:16 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു

    സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച് ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    'നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ തു​ട​രും. കൂ​ടാ​തെ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര​ക​ൾ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഖ​ത്ത​രി അ​ർ​ദ നൃ​ത്ത​വും അ​ണി​നി​ര​ന്ന പ​രേ​ഡും ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​വി​ധ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ലെ 150,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ൽ മു​ക്തി​ർ, അ​ൽ ഇ​സ്‌​ബ എ​ന്നീ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഈ ​പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​രി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ അ​വ​ത​ര​ണം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ത്വ​വും എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ടി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ്, ദോ​ഹ ഫോ​റം, ഖ​ത്ത​ർ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദി ​ഡെ​ഫ്, ഖ​ത്ത​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സെ​ന്റ​ർ, ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്, ഖ​ത്ത​ർ റീ​ഡ്‌​സ്, ഖ​ത്ത​ർ ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം ത​ന്നെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സിം​പോ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​താ സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ ഒ​രു​ക്കും.

    ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ദേ

    ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ദി​വ​സ​വും വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്രം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

